Как легко убрать следы от суперклея с пола

Все, кто хоть раз имел дело с суперклеем знают, что работать с ним нужно очень аккуратно. Достаточно всего одной капли, чтобы испортить покрытие. Он моментально сцепляется с поверхностью: отодрать очень сложно, а сделать так, чтобы не осталось следа почти невозможно.

Лучшим решением будет пользоваться клеем над старой газетой. Но если урон уже нанесен, то спасти напольное покрытие можно с помощью недорогого аптечного препарата.

Для удаления клея потребуется бутылек «Димексида» и ватный диск. Средство можно использовать на линолеуме, ламинате и паркете. Инструкция простая: нанесите препарат на ватный диск и потрите им пятно. Уже через несколько секунд вы заметите, как клей начнет отходить от покрытия.

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Источник: vsvoemdome.ru