Названы самые комфортные города России

Минстрой составил перечень самых комфортных российских городов. При составлении списка оценивались такие критерии, как безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, а также современность среды и эффективность органов власти.

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Среди городов-миллионников победителем стала Москва, второе место занял Санкт-Петербург, а третье — Казань. В десятку лучших по комфорту крупных городов вошли также Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Пермь, Уфа, Челябинск и Новосибирск. Оценивались и небольшие города. Среди них лидером признан Можайск, за ним идут Истра и Кингисепп, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на РБК.