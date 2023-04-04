Стало известно, как будет выглядеть памятник Жириновскому

6 апреля состоится открытие памятника на Новодевичьем кладбище Владимиру Жириновскому. Скульптуру в память о политике установят у его могилы в годовщину смерти — Жириновского не стало 6 апреля 2022 года.

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Скульптор Андрей Ковальчук сообщил, что высота памятника составляет 2,75 м, он отлит из бронзы и представляет собой фигуру основателя ЛДПР в полный рост. Гранитное основание украшено цитатой Жириновского, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на РИА Новости.