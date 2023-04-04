Объявлен курс доллара на конец апреля — сюрприз от ОПЕК

Рубль снова начал терять свои позиции, и аналитики размышляют, что же будет дальше. Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин считает, что доллар в ближайшее время может укрепиться еще больше, а наша валюта, соответственно, просядет.

«Пока мы по-прежнему считаем, что диапазон 75–80 рублей за доллар остается актуальным. Сюрприз от ОПЕК не снижает вероятности такого движения», — заявил эксперт.

А представители ОПЕК+, напомним, решили поддержать цены на нефть марки Brent в диапазоне 80–90 долларов за баррель. А это позитивный фактор для увеличения валютной выручки на рынке.

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