Оставьте лавровый лист вечером в подъезде: утром не узнаете дом

Лавровый лист — это не только пряность для кулинарии. Он обладает резким запахом, который может отпугивать вредителей, да и убирать неприятные запахи, например, в подъезде.

Просто возьмите несколько листочков лаврушки, подожгите их в специальной емкости и вынесите тлеющие в подъезд.

Когда потухнет — оставьте остатки на ночь. Натуральный ароматизатор распространит запах по подъезду, а мошки и комары улетят.

Считайте, что после процедуры воздух в помещении будет продезинфицирован. Утром не узнаете помещение.

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