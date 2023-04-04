Как без усилий убрать сильный нагар со сковороды: превратится в жидкость и слезет — сода, соль, уксус

Невероятно простой народный способ вернет вашим старым сковородам былой блеск. Даже самый жесткий нагар со дна посуды уйдет в одно мгновение вообще без всяких усилий.

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Насыпьте на потемневшую поверхность соду, соль, сверху застелите бумажными салфетками и полейте на них уксус. Оставьте состав пропитывать сковороду. Примерно через час (время варьируется от степени загрязнения) снимите салфетки.

Вы увидите, как самый жесткий нагар станет мягким и начнет сам расползаться. Просто промойте тряпкой сковороду и наслаждайтесь ее преображением!

Источник: Telegram-канал «Домашний очаг».