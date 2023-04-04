Лайфхак, если борщ слишком жирный: делаем супчик легким за 30 секунд

Иногда хозяйки перебарщивают с жирностью борща, из-за чего на поверхности супа образуется густая сальная пленка. Она нравится далеко не всем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Убрать повышенную жирность у супа можно при помощи одной простой хитрости.

Возьмите поварешку, положите в нее несколько кубиков льда и поводите ей по поверхности борща прямо в кастрюле. Суп не должен заливаться в половник.

Весь жир сверху моментально «приклеится» к низу половника в виде застывшей субстанции. Снимите ее и выбросите.

Источник: Telegram-канал «Дамские секреты».