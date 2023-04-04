«Остается налоговым резидентом РФ»: появление паспорта Армении у Галустяна прокомментировал его представитель

Накануне стал известно, что артист Михаил Галустян стал гражданином Армении, получив паспорт страны. Он это не скрывал и открыто сообщил соплеменникам.

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Однако в России из-за данного факта поднялся шум. На фоне мировых событий люди подумали, что Галустян решил уехать из страны.

Директор артиста Табриз Шахиди дал официальный комментарий по этому поводу. Он заверил, что шоумен не собирается сбегать за границу.

«Галустян остается налоговым резидентом РФ и гражданином Российской Федерации и никуда переезжать из России не собирается. Россию любит, поддерживает, был, есть и будет с Родиной», — сказал он.

По словам представителя Галустяна, юморист решил приобрести дом в Ереване для своей мамы, которая давно мечтала об этом, и поэтому получил гражданство. Он также хочет купить недвижимость в Крыму, осуществив мечту своего отца.

Источник: Woman.ru