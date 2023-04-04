Как прогнать мышей с участка и из дома: гуманный и действенный способ — рассыпать по периметру

Мыши могут уничтожить урожай, испортить посадки и клумбы, натворить немало бед в огороде и в доме. Однако далеко не каждый садовод решается на их истребление при помощи мышеловок.

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Завести кота тоже не каждый может по разным причинам. Однако выход есть. Этот способ борьбы с грызунами эффективен и в то же время гуманен. Зверьки, столкнувшись с неприятностями, сами уйдут от вас в другое место.

Все, что вам нужно, это взять дешевенький жгучий перец в пакетике и рассыпать его по периметру дома и участка. Зверьки прочихаются и сбегут.

Источник: belnovosti.by