Удар нанесен: курс доллара поднялся дважды за утро — уже не остановить, скачки цифр

Похоже, что американский доллар уже не остановить, его прыжки вверх на торгах стали делом обычным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

А утром 4 апреля «американец» вырос в цене на бирже дважды. В самом начале торгов доллар увеличился сразу на 7 копеек, добравшись до цифры в 78,81 рубля.