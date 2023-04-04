Удар нанесен: курс доллара поднялся дважды за утро — уже не остановить, скачки цифр

Похоже, что американский доллар уже не остановить, его прыжки вверх на торгах стали делом обычным.
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А утром 4 апреля «американец» вырос в цене на бирже дважды. В самом начале торгов доллар увеличился сразу на 7 копеек, добравшись до цифры в 78,81 рубля.
Позже курс валюты США прибавил еще и достиг 79 рублей впервые с 19 апреля 2022 года. Курс евро вырос на 0,27%, дойдя до показателя в 86,16 рубля.
Напомним, эксперты прогнозировали повышение американской валюты в апреле до 80 рублей и выше.
Источник: 1prime.ru