Как отстирать любые вещи до кристальной белизны: метод «по-французски» — проверен в СССР

Во времена СССР этот способ отбеливания вещей называли «по-французски». Доподлинно не известно, имеет ли он хоть какое-то отношение к Франции, но совершенно очевидно, что со своей задачей он справляется великолепно.

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В нем используется растительное масло. И пусть вас это не смущает, оно является экологичным и очень эффективным растворителем. А в сочетании с другими ингредиентами работает на сто процентов.

Предварительно замочите белье в холодной воде.

Возьмите две столовые ложки любого отбеливателя, столько же растительного масла и стирального порошка.

Налейте воду в металлическую емкость (ведро, тазик), доведите до кипения, выключите плиту и добавьте наш состав для отбеливания.

Далее положите белье, хорошенько перемешайте, накройте крышкой и оставьте до полного остывания.