Россияне не сдерживают эмоций: курс доллара подпрыгнул до небес — реальные показатели с торгов

Утро 4 апреля началось с новых неприятных новостей для рубля. Курс доллара опять подскочил на торгах Московской биржи.
«Американец» уверенно прибавил 7 копеек, добравшись до показателя в 78,81 рубля. Отметим, что аналитики прогнозируют повышение американской валюты в апреле до 80 рублей и выше.
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Евро тоже нарастил 2 копейки, его настоящий курс на данный момент — 85,95 рубля. При этом ранее европейская валюта перемахнула максимум апреля прошлого года, показав курс в 86,01 рубля.
Не исключено, что цифры изменятся в течение дня. Россияне перестали сдерживать эмоции на фоне таких цифр.
Источник: 1prime.ru