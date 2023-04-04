Россияне не сдерживают эмоций: курс доллара подпрыгнул до небес — реальные показатели с торгов

Евро тоже нарастил 2 копейки, его настоящий курс на данный момент — 85,95 рубля. При этом ранее европейская валюта перемахнула максимум апреля прошлого года, показав курс в 86,01 рубля.

Не исключено, что цифры изменятся в течение дня. Россияне перестали сдерживать эмоции на фоне таких цифр.

Источник: 1prime.ru