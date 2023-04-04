Как отбелить нашатырем старый капроновый тюль с пятнами: станет будто только из магазина!

Нашатырный спирт творит настоящие чудеса. Им легко отмыть самые устойчивые загрязнения на гладких поверхностях в доме (подоконники, шкафы, бытовая техника).

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Однако нужно помнить, что пахнет он очень сильно, работать с ним нужно осторожно и аккуратно, не забывать о проветривании помещений.

Также нашатырем хозяйки времен СССР эффективно отбеливали тюль. Спирт отлично справляется с самыми застарелыми пятнами. Подойдет он и для шифона или органзы.

Вылейте стандартный флакон нашатырного спирта (125 миллилитров) в таз с водой (10 литров), разведите.