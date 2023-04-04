Дождались! Озвучен настоящий курс доллара: цифры оказались в разы хуже ожидаемых —валютчики плачут

Дождались! Озвучен настоящий курс доллара: цифры оказались в разы хуже ожидаемых – плачьте

Доллары. Фото: Global Look Press

«Американец» ворвался на вершину успеха и покидать ее не собирается.

Американский доллар в последние недели упорно идет вверх на торгах, наращивая цифры фактически каждый день.

Такой прыти от валюты США мало кто ожидал, поскольку экономика страны выглядит сомнительно и инвесторы не уверены в ее будущем.

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Вместе с тем шесть крупнейших банков мира решились поддержать американские доллары, увеличив время оборота с валютой. К этим финорганизациями относятся пять предприятий из Европы и одно из Японии.

Параллельно ослаб рубль на фоне санкций, убийственных цен на нефть, понижения уровня экспорта из страны, дефицита бюджета. В таких условиях «опечалившийся» доллар стал укрепляться на торгах, а рубль падать.

Как следствие, 3 апреля произошло знаковое событие на Мосбирже: доллар вырос до 78,74 рубля. Таким образом валюта приблизилась к критической цифре в 80 рублей, которую прогнозировали многие эксперты на апрель. Не удивительно, что опоздавшие с выгодной покупкой валюты Штатов сейчас крайне опечалены.

Источник: 1prime.ru

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