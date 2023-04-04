Как спасти розу в саду: рецепт эффективного состава для обновления куста — сода, нашатырь, мыло

Розы красивы и требуют особенного ухода. Но даже при правильном поливе и подкормках, кусты рано или поздно начинают увядать и погибать.

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Но не стоит отчаиваться, существует действенный метод омоложения розы. Он заставит куст дать новые побеги и начать жизнь заново.