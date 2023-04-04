Доходность по валютным вкладам серьезно выросла: но есть подвох – россияне останутся без долларов

За минувшую неделю российские банки повысили ставки по долларовым вкладам. Эксперты называют условия неплохими – речь идет о 3-5% годовых. Учитывая, что год назад ставки были едва ли не минусовыми, сейчас такая щедрость вызывает настороженность. Стало известно, почему это происходит.

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Как сообщает kp.ru, банки наращивают валютный капитал, «пылесося» население за счет привлекательных условий по вкладам. Но ограничения на снятие валюты для граждан никто не отменял! Центробанк, напомним, позволил россиянам забирать иностранные наличные со счета только в том случае, если они там хранились до 9 марта 2022 года, и то не более 10 тысяч «зеленых». Остальное – в рублях, включая новые вклады – положили доллары, а получите рубли. Причем, по курсу, который захочет сам банк.

По сути, вкладчик может остаться в минусе! Номинальные 3-5% при снятии накоплений в рублях «съест» комиссия. При этом, на счетах, как сообщается, в российских банках люди хранят рекордные 105 млрд долларов.