«Требует повышенного внимания»: Глоба про 5 апреля – канун Полнолуния

Первая апрельская неделя рискует обернуться бурными общественными реакциями, предрек астролог Богдан Глоба. Сын знаменитых звездочетов раскрыл, чем обернется это для простых людей.

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Повышен риск упустить шансы в погоне, поскольку каждый будет стремиться обрести свое, не считаясь с интересами других. Добавит масла в огонь Полнолуние 6 апреля. А накануне события, в среду 5 апреля, важно проявить бдительность, особенно в работе.