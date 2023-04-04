«Требует повышенного внимания»: Глоба про 5 апреля – канун Полнолуния

Астропрогноз

Астропрогноз. Фото: Global Look Press

Астропрогноз от эксперта.

Первая апрельская неделя рискует обернуться бурными общественными реакциями, предрек астролог Богдан Глоба. Сын знаменитых звездочетов раскрыл, чем обернется это для простых людей.

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Повышен риск упустить шансы в погоне, поскольку каждый будет стремиться обрести свое, не считаясь с интересами других. Добавит масла в огонь Полнолуние 6 апреля. А накануне события, в среду 5 апреля, важно проявить бдительность, особенно в работе.

«Среда требует повышенного внимания в делах. Скрупулезно анализируйте каждый вопрос. Не конфликтуйте с руководством. Вечер неплох для заключения сделок», - дал прогноз астролог.

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