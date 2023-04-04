Никакого одиночества, дорогие подарки: астролог Савельева рассказала, что ждать Скорпионам в 2023 году

Деятельность: Масштаб успеха в деятельности в этом году будет напрямую связан с уровнем инициативности, особенно в конце мая, середине июня, начале июля и в ноябре. Шансы на трудоустройство или повышение максимальны в конце марта, начале и середине апреля, а также в конце декабря. В 1-й декаде апреля, 1-й и 3-й декадах мая и в конце июля возможен срыв планов и трудности в работе. Главное, не увольняйтесь сгоряча, остальное всегда можно исправить.

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Любовь/семья:

Одиночество в этом году Вам не грозит, а вот американские горки и эмоциональные качели а вполне возможно. Тот самый шаг от любви до ненависти, а потом обратно будет сделан неоднократно, особенно с апреля до ноября. В.середине апреля, начале мая, июня и ноября возможны мысли о разрыве, гоните их прочь. Новые знакомства вероятны в августе, 1-й половине сентября, начале октября и конце ноября.

Финансы/приобретения:

Выигрышная ситуация в плане финансов будет во 2-й декаде мая, 3-й декаде июля, и с августа до декабря. Решайте в этот момент финансовые вопросы: договаривайтесь с банками и кредиторами. Что до трат, актуальны покупка престижных вещей, подчеркивающих статус и предметов искусства. Ждите спонсоров и подарков. Все же, год романтики.

Творчество/путешествия:

Первые две декады мая и середина ноября дают шанс выступить публично, причем, успешно. Не упустите, проявите себя!

Здоровье/безопасность:

В первых двух декадах апреля и мая, в середине октября и начале декабря будьте особенно внимательны к здоровью. А в середине марта, в мае на протяжении лета и в октябре имейте ввиду риск травм.

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева – астролог.