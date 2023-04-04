Конфликтный и взрывной: опасный день 4 апреля наступил – что делать, сообщил Глоба

Наступившая неделя апреля обещает стать довольно бурной, предупредил астролог Богдан Глоба. С 3 по 9 число обернутся активными поисками выгоды – каждый будет погружен в этот процесс, причем, часто в ущерб окружающим. Добавит масла в огонь грядущее Полнолуние.

Во вторник, 4 апреля, следует проявить осторожность -день конфликтный. Вот что сообщил Глоба-младший людям и объяснил, как подготовиться:

«Вторник заставит отстаивать личные интересы. Конфликтный и взрывной день. Не удивляйтесь, если все начнут рубить правду-матку. Заручитесь помощью соратников».

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