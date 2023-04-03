Касается всех, у кого есть дети: россиян обрадовали возможным введением новой льготы

Политик обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с таким предложением. Он считает, что в случае введения единой школьной формы ее покупка должна стать более доступной. И этого можно добиться, если ввести социальный налоговый вычет.

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