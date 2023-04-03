Касается всех, у кого есть дети: россиян обрадовали возможным введением новой льготы

В России с каждым годом рождается все больше детей. А 2022 году в российские школы пошли 2 миллиона первоклассников. Порой родители признаются, что уходят большие деньги, чтобы купить все нужные принадлежности. Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин предложили ввести налоговый вычет на покупку школьной формы.
Политик обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с таким предложением. Он считает, что в случае введения единой школьной формы ее покупка должна стать более доступной. И этого можно добиться, если ввести социальный налоговый вычет.
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«Единого и понятного механизма компенсаций за покупку школьной формы в стране нет. Если правительство планирует сделать ношение формы обязательным в каждой школе, разумно будет предусмотреть такую меру поддержки. Мы предлагаем ввести социальный налоговый вычет для этих целей для всех семей с годовым доходом ниже 5 млн рублей», — цитирует его РИА Новости.