Все обнулится: астролог Изадги Иса Аль Гур рассказала о событии, которое полностью изменит мир в 2023 году

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По словам Изадги, в конце 2023 году произойдут те события, которые очень сильно перевернут мир. Криз будет такой сильный, что произойдет практически обнуление. Эксперт указала на тотальную ликвидация всего слабого и неэффективного.

Астролог считает, что будет полная перестройка мирового финансового порядка, смена бизнес-элит во всем мире, бесповоротное перераспределение ресурсов.

Она также добавила, что после такого кризиса, скорее всего, в ближайшие лет 30 ничего подобного уже больше не произойдет.