Эти продукты скоро подешевеют: аналитик прогнозирует падение цен на 5-25%

Финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин прогнозирует снижение цен на некоторые продукты.

По мнению эксперта, в ближайшие пару месяцев значительно подешевеют огурцы и помидоры, стоимость снизится на 10-25%. Аналитик говорит, что на прилавках уже стали появляться овощи из южной части страны, где затраты на их выращивание намного ниже. Поэтому падение цен неизбежно.

Кроме того, стоимость круп также будет ниже, ожидаемая скидка составит максимум 5%. Производители обычно стремятся избавиться от прошлогодних запасов, поэтому можно будет немного сэкономить.

Яйца тоже станут доступнее. По прогнозам аналитика, цена упадет на 5-10%. Снижения стоимости стоит ждать ближе к концу апреля.

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Источник: life.ru