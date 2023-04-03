Кастрюли из нержавейки засверкают как новые: темные пятна и разводы исчезнут на глазах

Посуда из нержавеющей стали отличатся удобством в эксплуатации, красотой и прочностью. Она устойчива к деформациям от перепада температур, не ржавеет и не склонна к появлению царапин.

Но у изделий из нержавейки есть все-таки один небольшой минус: со временем на поверхности образуются темные пятна, которые очень сложно убрать. Опытные хозяйки перепробовали множество специальных средств, а оказалось, что лучше всего пятна и разводы с нержавеющей стали убирает обычная зубная паста.

Действуйте по инструкции: помойте посуду как обычно — вытирать не нужно. Нанесите на влажную мягкую губку полоску зубной пасты. Лучше всего подойдет белая паста. Отполируйте губкой проблемные места — круговыми движениями. Смойте остатки пасты и протрите изделие полотенцем.

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Источник: povarenok.ru