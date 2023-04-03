Как приготовить идеально прозрачный вкусный бульон: никакой пенки

Приготовить вкусный и красивый бульон не всем по силам. Нужно постоянно контролировать процесс. Начинающие кулинары то и дело подходят к кастрюле, чтобы снять пенку. Чуть зазеваешься — все, на столе окажется мутное варево.

К счастью, опытные хозяйки поделились секретом, как без особых хлопот получить золотистый прозрачный бульон.

Все очень просто. Сразу после того, как вы сняли первую пенку, нужно положить в кастрюлю к мясу одну очищенную луковицу. Она соберет на себя все лишнее. Когда лук сварится, его нужно будет достать и выбросить.

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Источник: povarenok.ru