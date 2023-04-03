Ни в коем случае не давайте это детям! Роскачество проверило жевательный мармелад - обнаружен опасный

Специалисты Роскачества провели проверку жевательного мармелада, после которой стало понятно, какой из них ни в коем случае нельзя давать детям. Подобные сладости могут быть опасными из-за своего содержания.

Эксперты установили, что только 8 из 30 проверенных брендов жевательного мармелада соответствуют стандартам качества.

В мармеладе Hippo Bondi & Friends, MixBar, Babyfox и Mamba специалисты не обнаружили указанных в составе на упаковке витаминов, а в брендах Piratmarmelad и «ВкусВилл» оказалось то, чего быть не должно — красители.

Кроме того, 13 образцов имели расхождение по углеводам и диоксиду серы. А в мармеладе HARIBO реальное содержание сахарозы превысило маркировку: 54 г против 46.

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