Ни в коем случае не давайте это детям! Роскачество проверило жевательный мармелад - обнаружен опасный

Специалисты Роскачества провели проверку жевательного мармелада, после которой стало понятно, какой из них ни в коем случае нельзя давать детям. Подобные сладости могут быть опасными из-за своего содержания.
Эксперты установили, что только 8 из 30 проверенных брендов жевательного мармелада соответствуют стандартам качества.
В мармеладе Hippo Bondi & Friends, MixBar, Babyfox и Mamba специалисты не обнаружили указанных в составе на упаковке витаминов, а в брендах Piratmarmelad и «ВкусВилл» оказалось то, чего быть не должно — красители.
Кроме того, 13 образцов имели расхождение по углеводам и диоксиду серы. А в мармеладе HARIBO реальное содержание сахарозы превысило маркировку: 54 г против 46.
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Только восемь брендов прошли строгую проверку. Они полностью безопасны и соответствуют стандартам качества: «Ухты-шки!», Crazy Party, Fruit-tella, «ЛЕНТА Kids», KrutFrut, «Марми», Mayama и «Левушка».
По материалам iz.ru.