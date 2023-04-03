Как избежать обмана на рынке: простой способ выбрать свежие яйца

Бывает сложно понять на сколько свежие продукты перед нами, особенно трудно приходится с яйцами. Если в супермаркете мы можем ориентироваться на информацию с упаковки, то на рынке приходится верить на слово.

Многие хозяйки уверены, что определить свежесть яиц можно только в процессе готовки. Но это не так. Есть простой способ вычислить залежалый товар, не отходя от прилавка.

Поднесите яйцо к уху и слегка встряхните: если не услышите никаких звуков, то яйцо свежее. А если звук присутствует, то стоит поискать более честного продавца.

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Источник: belnovosti