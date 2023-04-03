Объявлен истинный курс доллара: реакция валютчиков настораживает — бегут в банки, хотят наживы

3 апреля добавило еще несколько цифр к курсу доллара. Еще недавно казались весьма утопичными прогнозы финансовых аналитиков о превышении «американцем» рубежа в 80 рублей в апреле.

Сейчас же становится понятным, что эксперты не ошибались — до данных показателей осталось совсем немного.

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Если торги будут идти такими же темпами, то достаточно нескольких дней. Не удивительно, что ушлые валютчики поспешили обменивать деньги, ведь каждый мечтает наживиться буквально на пустом месте.

В настоящий момент доллар торгуется за 78 рублей, такую цифру россияне увидели впервые с 20 апреля прошлого года.

Источник: 1prime.ru.