Новый курс доллара изрядно напряг россиян: хотели продавать, но цифры ползут опять

Курс доллара на Московской бирже 3 апреля превысил 78 рублей, произошло это впервые с 20 апреля прошлого года.

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Таким образом валюта США выросла на 41 копейку, евро прибавил 64 копейки, дойдя до 84,85 рубля, юань тоже не стоит на месте и добавил 4 копейки к своему курсу, в настоящий момент он торгуется за 11,32 рубля.

Отметим, что для многих россиян такой поворот событий оказался неожиданным, ведь начало торгов понедельника ознаменовалось понижением доллара на 5 копеек. Сразу после открытия биржи его продавали за 77,55 рубля.

Источник: 1prime.ru.