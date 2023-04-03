Пузырь лопнет! Объявлен честный курс доллара на апрель — лучше присядьте

Экономические эксперты заявляют, что доллар начал укрепляться на фоне цен на нефть. Однако событие это — краткосрочное. По их мнению, скоро все может измениться.

По словам аналитиков, если в США продолжит расти инфляция, то ФРС вновь вынужден будет прибегнуть к повышению ключевой ставки.

«Доллар, как мировую резервную валюту, ждут большие проблемы. Ведь раздутый пузырь рано или поздно лопнет», — заявил доктор экономических наук Валентин Катасонов.

На ближайшее будущее аналитики прогнозируют 75-80 рублей за доллар, евро — 78-83 рубля.

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