Зарплата новыми рублями: в правительстве России высказались о начислениях бюджетникам — тестирование идет с первого апреля

На всей территории России с первого апреля началось тестирование новых денег — цифрового рубля.

Граждане, пока не очень хорошо понимающие, что это такое, уже проявили беспокойство. Больше всего людей волнует, что им начнут платить зарплату цифровыми рублями.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что пока такая мера не предусматривается. Но такая возможность обязательно должна быть изучена.

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