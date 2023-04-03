Вы всегда делали это неправильно! Как на самом деле нужно стирать черные вещи — не полиняют

Стирка черных вещей порой доставляет немало хлопот. После процесса на одежде остаются белые разводы, приходится заново все полоскать.

К тому же черная краска постепенно сходит с постиранных вещей, они быстро теряют свой вид превращаясь в старое тряпье.

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Всего этого можно не допустить, если воспользоваться простым лайфхаком, который знают хорошие хозяйки. Они стирают вещи исключительно специальным составом.

Итак, возьмите 2 столовые ложки порошка (любого, но не для белого белья), насыпьте в любую посуду, влейте в него чуть-чуть воды, 1 колпачок синьки (продается в каждом хозяйственном магазине). Выложите этот состав в отсек для порошка стиральной машинки и постирайте на подходящем режиме ваши вещи.

Вы не узнаете свою одежду, она станет как новая! Яркой и идеально чистой!

Источник: Telegram-канал «Женские советы».