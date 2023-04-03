Доллар за день показал два курса! Сейчас «американец» настырно ползет верх – цифры зашкаливают

Третьего апреля с началом валютных торгов доллар совершил падение на 5 копеек, дойдя до показателя в 77,55 рубля.

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Те, кто выжидал понижения ставок, вздохнули с облегчением. Они явно надеялись на то, что «американец» потеряет еще несколько цифр. Вот тогда будет выгодно покупать валюту.

Однако днем доллар сделал неожиданный поворот и прибавил 3 копейки, выдав курс в 77,73 рубля.

Что ж, похоже скептические прогнозы аналитиков насчет валюты США начинают сбываться. Напомним, эксперты считают, что доллар достигнет в апреле 80 рублей и поползет вверх и дальше.

Источник: 1prime.ru.