Как быстро сварить фасоль: замачивать не нужно

Блюда с фасолью редко бывают спонтанными, обычно их планируют за день до готовки. Считается, что бобовые культуры нужно обязательно замачивать в воде на несколько часов, и только потом можно варить. Это действительно так: чтобы фасоль стала мягкой ее лучше выдержать в воде.

Но есть маленькая хитрость, которая поможет избежать длительной подготовки. Опытные хозяйки рекомендуют добавлять в процессе варки одну чайную ложку сахара — фасоль сварится быстрее и будет нежной даже без предварительного замачивания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Источник: povarenok.ru