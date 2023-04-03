Пять «нельзя» при выращивании рассады: получите лучший урожай, если узнаете

Хорошая рассада – залог отличного урожая, над которым вы будете корпеть весной и все лето. Поэтому лучше сразу позаботиться о том, чтобы всходы были хорошими.

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Для этого предлагаем ознакомиться с главными пятью «нельзя» при выращивании рассады.

1. Нельзя применять для рассады семена, купленные в сомнительных местах. Приобретайте их исключительно в специализированных отделах и магазинах.

2. Нельзя готовить к посеву уже подготовленные производителем семена. Внимательно читайте упаковку, там это должно быть указано. Вы можете сгубить все семя.

3. Нельзя сеять неподготовленные семена, включая и собственного производства. Большинство инфекционных заболеваний передается именно с таким семенем.

4. Нельзя брать для будущей рассады тяжелую плотную почвенную смесь, взятую с огородных грядок землю и торф неизвестного происхождения. Используйте специальную.

5. Нельзя выращивать рассаду в неприспособленных емкостях, они плохо дренируются и ростки в них гибнут, не успев взойти.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».