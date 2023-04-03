Урожайность вырастет в разы: подкормите почву этим копеечным средством

Все садоводы и огородники знают, что на качество и количество урожая влияет состав почвы. Если из года в год выращивать на ней растения, то обязательно нужно поддерживать плодородный слой — добавлять удобрения. В противном случае, есть риск собрать меньше, чем посадили.
Важную роль для посадок имеет кислотность почвы. Если вода в ваших краях жесткая, то кислотность почвы снижается, а если мягкая, то наоборот — растет.
Сбалансировать кислотность можно с помощью гашеной извести. При повышенных показателях потребуется полкилограмма средства на один квадратный метр почвы. При средней кислотности нужно взять 0,3 килограмма извести, а при пониженной будет достаточно двухсот грамм.
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Источник: ogorod.ru, vnimanie.pro