Урожайность вырастет в разы: подкормите почву этим копеечным средством

Важную роль для посадок имеет кислотность почвы. Если вода в ваших краях жесткая, то кислотность почвы снижается, а если мягкая, то наоборот — растет.

Сбалансировать кислотность можно с помощью гашеной извести. При повышенных показателях потребуется полкилограмма средства на один квадратный метр почвы. При средней кислотности нужно взять 0,3 килограмма извести, а при пониженной будет достаточно двухсот грамм.

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Источник: ogorod.ru, vnimanie.pro