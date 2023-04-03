Пельмени будут в разы вкуснее, если при варке добавить в воду этот ингредиент: маленькая хитрость

Пельмени на тарелке

Пельмени на тарелке. Фото: Global Look Press

Советы для тех, кто считает, что сварить магазинные пельмени проще простого.

Считается, что варка пельменей, купленных в магазине, не требует никаких особенных знаний и хитростей, мол, их нельзя испортить. Но думать так — большое заблуждение. Пельмени можно испортить, если при варке нарушить пропорции.

Так, варить пельмени нужно в большой кастрюле и с достаточным количеством воды. Тесная посуда и маленький объем воды испортят блюдо.

А вот добавление всем хорошо знакомого ингредиента улучшит вкус пельменей в разы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Идеальный аромат создадут добавленные в воду лавровый лист и несколько горошин черного перца. Но! Первыми в кипящую воду отправляются именно они и только потом, минуты через три варки, пельмени!

Вот тогда их вкус раскроется по-новому. А аромат будет такой, что домашние будут просить добавки еще и еще.

По материалам belnovosti.by

Читайте также