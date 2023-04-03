Пельмени будут в разы вкуснее, если при варке добавить в воду этот ингредиент: маленькая хитрость

Считается, что варка пельменей, купленных в магазине, не требует никаких особенных знаний и хитростей, мол, их нельзя испортить. Но думать так — большое заблуждение. Пельмени можно испортить, если при варке нарушить пропорции.
Так, варить пельмени нужно в большой кастрюле и с достаточным количеством воды. Тесная посуда и маленький объем воды испортят блюдо.
А вот добавление всем хорошо знакомого ингредиента улучшит вкус пельменей в разы.
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Идеальный аромат создадут добавленные в воду лавровый лист и несколько горошин черного перца. Но! Первыми в кипящую воду отправляются именно они и только потом, минуты через три варки, пельмени!
Вот тогда их вкус раскроется по-новому. А аромат будет такой, что домашние будут просить добавки еще и еще.
По материалам belnovosti.by