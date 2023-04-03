Пельмени будут в разы вкуснее, если при варке добавить в воду этот ингредиент: маленькая хитрость

Считается, что варка пельменей, купленных в магазине, не требует никаких особенных знаний и хитростей, мол, их нельзя испортить. Но думать так — большое заблуждение. Пельмени можно испортить, если при варке нарушить пропорции.

Так, варить пельмени нужно в большой кастрюле и с достаточным количеством воды. Тесная посуда и маленький объем воды испортят блюдо.

А вот добавление всем хорошо знакомого ингредиента улучшит вкус пельменей в разы.

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