Кто из пожилых россиян может выйти на пенсию досрочно: названы все условия

Любой пожилой россиянин имеет полное право досрочно выйти на пенсию. Даже без особых льгот. Подробно об этом рассказал член Общественной палаты и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

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Согласно словам эксперта, право на досрочную пенсию сохраняется за предпенсионерами. В 2023 году таковыми будут считаться мужчины, которые родились с 1961 по 1963 год, а также женщины 1966–1968 годов рождения.