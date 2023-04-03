Кто из пожилых россиян может выйти на пенсию досрочно: названы все условия

Любой пожилой россиянин имеет полное право досрочно выйти на пенсию. Даже без особых льгот. Подробно об этом рассказал член Общественной палаты и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Еще больше важных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Согласно словам эксперта, право на досрочную пенсию сохраняется за предпенсионерами. В 2023 году таковыми будут считаться мужчины, которые родились с 1961 по 1963 год, а также женщины 1966–1968 годов рождения.
«Уволенные по сокращению численности штата организации в связи с ее ликвидацией либо прекращением деятельности ИП имеют право на досрочное назначение пенсии — на два года раньше положенного срока», — уточнил Вадим Виноградов.
Для досрочного выхода на пенсию обязательно нужно стоять на учете у службы занятости и иметь статус «безработный».
Необходим еще и рабочий стаж: двадцать лет в случае женщины и двадцать пять лет — в случае мужчины. Еще одним важным критерием являются накопленные пенсионные баллы — их должно быть не менее 25,8.
Если гражданину не найдут новое место работы, то с учетом всех условий служба занятости может назначить досрочную пенсию. Само пособие будет больше обычных выплат — около 12 792 рублей.
По материалам «Прайма», «А теперь внимание!»