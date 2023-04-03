Кто из пожилых россиян может выйти на пенсию досрочно: названы все условия

Кто из пожилых россиян могут выйти на пенсию досрочно: имеют право и без льгот

Пенсионер. Фото: Global Look Press

Право на досрочную пенсию сохраняется за предпенсионерами.

Любой пожилой россиянин имеет полное право досрочно выйти на пенсию. Даже без особых льгот. Подробно об этом рассказал член Общественной палаты и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

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Согласно словам эксперта, право на досрочную пенсию сохраняется за предпенсионерами. В 2023 году таковыми будут считаться мужчины, которые родились с 1961 по 1963 год, а также женщины 1966–1968 годов рождения.

«Уволенные по сокращению численности штата организации в связи с ее ликвидацией либо прекращением деятельности ИП имеют право на досрочное назначение пенсии — на два года раньше положенного срока», — уточнил Вадим Виноградов.

Для досрочного выхода на пенсию обязательно нужно стоять на учете у службы занятости и иметь статус «безработный».

Необходим еще и рабочий стаж: двадцать лет в случае женщины и двадцать пять лет — в случае мужчины. Еще одним важным критерием являются накопленные пенсионные баллы — их должно быть не менее 25,8.

Если гражданину не найдут новое место работы, то с учетом всех условий служба занятости может назначить досрочную пенсию. Само пособие будет больше обычных выплат — около 12 792 рублей.

По материалам «Прайма», «А теперь внимание!»

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