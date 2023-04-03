Водителей прижмут новым штрафом за парковку во дворах: до 300 тысяч рублей

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К примеру, если возле дома парковка не была предусмотрена, владельцы могут оставлять свои автомобили на тротуаре только в том случае, если проход для пешеходов составляет не меньше двух метров. Иначе крупного штрафа автопользователю не миновать. Если автомобиль зарегистрирован на компанию, заплатить придется до 300 тысяч рублей.

Машина с включенным двигателем может стоять во дворе только пять минут. Начиная с шестой — это уже административное правонарушение со штрафом до трех тысяч рублей.

По материалам «Прайма», «А теперь внимание!»