Всегда замачивайте тюль в порошке с солью: станет свежим, будто только купили!

Обычная поваренная соль творит настоящие чудеса с тюлем, который стал серым. Соль в сочетании со стиральным порошком уберет грязь, жир, возродит белизну штор.
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Подогрейте 10 литров воды, добавьте по ½ стакана стирального порошка и соли, перемешайте. В этом растворе замочите тюль. Оставьте шторы на обработке на 12–14 часов.
Далее осторожно его отожмите и постирайте в рекомендованном режиме в стиральной машине. Либо на руках, как вам удобно.
Источник: ivd.ru