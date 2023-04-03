Всегда замачивайте тюль в порошке с солью: станет свежим, будто только купили!

Всегда замачивайте тюль в порошке с солью: станет свежим, будто только купили!

Комната. Фото: Global Look Press

Этот простой метод сбережет ваши средства, облегчит труд.

Обычная поваренная соль творит настоящие чудеса с тюлем, который стал серым. Соль в сочетании со стиральным порошком уберет грязь, жир, возродит белизну штор.

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Подогрейте 10 литров воды, добавьте по ½ стакана стирального порошка и соли, перемешайте. В этом растворе замочите тюль. Оставьте шторы на обработке на 12–14 часов.

Далее осторожно его отожмите и постирайте в рекомендованном режиме в стиральной машине. Либо на руках, как вам удобно.

Источник: ivd.ru

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