Аналитики в шоке, их прогнозы – прах: что случилось на бирже в первый понедельник апреля – объявлен новый курс валют

Финансовые аналитики, в один голос твердившие, что в начале апреля рубль начнет стремительно дешеветь на торгах, получили пощечину. Их прогнозы оказались несостоятельны, превратились в прах.

Это показали торги на Московской бирже, которые начались в первый понедельник апреля, 3 числа.

Этим утром доллар и евро сдали позиции по отношению к рублю. Объявлен новый курс валют.

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