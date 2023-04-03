Аналитики в шоке, их прогнозы – прах: что случилось на бирже в первый понедельник апреля – объявлен новый курс валют

Финансовые аналитики, в один голос твердившие, что в начале апреля рубль начнет стремительно дешеветь на торгах, получили пощечину. Их прогнозы оказались несостоятельны, превратились в прах.
Это показали торги на Московской бирже, которые начались в первый понедельник апреля, 3 числа.
Этим утром доллар и евро сдали позиции по отношению к рублю. Объявлен новый курс валют.
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Доллар подешевел на 5 копеек и торгуется по 77,55 рубля. Евро опустился на 40 копеек, до 83,82 рубля, а юань подешевел на 4 копейки, до 11,24 рубля.
По материалам vnimanie.pro.