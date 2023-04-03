Чистый яд — гадость! Эти сосиски есть в каждом магазине: не вздумайте их покупать

Сосиски давно стали излюбленным продуктом не только у школьников и студентов, но и у большинства россиян. При этом мало кто знает — этот продукт не всегда безопасен. При выборе сосисок в магазине стоит обратить внимание на упаковку. Многие даже не догадываются о том, что вакуумная может содержать в себе мутную жидкость. Такие сосиски, скорее всего, есть категорически нельзя.

Эксперт Роскачества Наталья Завьялова предупредила, что такая жидкость — идеальная среда для развития опасных микроорганизмов.

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Дело в том, что в и в вакуумной упаковке, и в упаковке с газовой средой могут расти молочнокислые бактерии. Как правило, они неопасны, но при нарушении условий хранения могут активно развиваться и подкислять сосиски, отчего их потребительские качества снижаются.

«Вздутая газовая упаковка сигнализирует о том, что продукт испортился. Уменьшение же объема газа в упаковке неопасно и не является дефектом», — уточнила Наталья Завьялова.

По материалам vnimanie.pro