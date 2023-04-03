Как убрать запах с кухонной тряпки без стирки: бросаем в микроволновку

Даже новые кухонные тряпочки внешне совершенно чистые мгновенно приобретают запах затхлости.
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Так что же, каждый раз стирать их или выбрасывать? Вовсе нет! Просто воспользуйтесь нашим простым лайфхаком.
Положите влажную тряпочку в любой резервуар, который подходит для использования в микроволновой печи.
Поставьте в микроволновку на 2–5 минут, и готово! Ваша тряпочка потеряет неприятный запах, можете ей смело пользоваться.
Источник: Telegram-канал «Женские советы».