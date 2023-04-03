Можно детям! Названы конфеты без пальмового масла и трансжиров — лучшие и безопасные

Все мамы без исключения с опаской относятся к конфетам и, в частности, к тому, что входит в их состав. Так, эксперты Росконтроля назвали марку конфет, которая отличается качеством. Эти сладости безопасные и их можно давать даже детям. Дело в том, что продукция не содержит в своем составе трансжиров и пальмового масла.
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Согласно проведенной экспертизе, в рейтинге безопасной и качественной «безпальмовой» продукции оказались конфеты из халвы «Мишкино счастье».
В Росконтроле дали отчет, что в этих сладостях не нашли следов антибиотиков и других вредных добавок. Если говорить о достоинствах этих конфет: они совершенно безопасны, соответствуют стандарту, а глазурь не содержит трансжиров.
По материалам Primpress