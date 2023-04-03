Запретят списывать деньги с карт россиян: к маркетплейсам применят важное правило

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Соответствующие поправки внесут в закон «О защите прав потребителей», они уже готовы и их рассмотрят в ближайшее время.

Такое решение принято из-за большого количества жалоб от покупателей, которые стали жертвами недобросовестных продавцов на интернет-площадках.

По материалам iz.ru, «А теперь внимание!»