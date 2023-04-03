Запретят списывать деньги с карт россиян: к маркетплейсам применят важное правило

Россиян защитят от списания денег с карт на сайтах популярных маркетплейсов. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Благодаря нововведению продавцы не смогут взимать плату без ведома и согласия на то покупателя. Им попросту ограничат доступ к платежным средствам, если клиент удалил данные карты.
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Соответствующие поправки внесут в закон «О защите прав потребителей», они уже готовы и их рассмотрят в ближайшее время.
Такое решение принято из-за большого количества жалоб от покупателей, которые стали жертвами недобросовестных продавцов на интернет-площадках.
По материалам iz.ru, «А теперь внимание!»