Пасхальный кулич за час — очень вкусный: получится даже у новичков

Вам потребуется: 400 г муки, 250 г молока, 60 г сливочного масла, два крупных яйца, 180 г сахара, 4 ст.л. сока лимона, щепотка ванили, пищевая сода — 0,5 ч.л., изюм по вкусу.

Чистый изюм нужно залить кипятком и дождаться, когда он набухнет. Далее слейте воду, обсушите ягоды и обваляйте их в муке. Отделите яичные белки от желтков, взбейте их вилкой.

Белковую массу уберите в сторону, а желтки разотрите с сахаром и соедините с размягченным сливочным маслом — хорошо перемешайте. Пока будете перемешивать, влейте лимонный сок, добавьте муку, соду, молоко, ванилин и изюм. В получившееся тесто нужно замешать белки.

Поместите форму с тестом в разогретую до 180° духовку и выпекайте кулич 40–50 минут.

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Источник: povarenok.ru