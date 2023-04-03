Страны начнут использовать свои валюты: доллару объявят ультиматум – «американец» будет похоронен и забыт

Финансовые аналитики сходятся во мнении: доллару недолго осталось играть роль ключевой мировой валюты.
Эксперты уверены, что время царствования американской валюты заканчивается. Сейчас мы имеем дело с закатом периода, а скоро увидим и его финал. Многие страны уже начинают в расчетах друг с другом отказываться от доллара, предпочитая свои национальные валюты. Разумеется, все это наносит удар по «американцу», делая его нестабильным.
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«Страны БРИКС решили отказаться от доллара, это тоже оказывает давление на американскую валюту. Китай и Бразилия договорились прекратить использовать доллар США в торговых операциях. Неплохой хук по «американцу», который становится все менее популярным в международных расчетах.
Страны будут использовать национальные валюты без необходимости конвертации в американский доллар. Привлекательность облигаций США падает», — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По материалам 1prime.ru