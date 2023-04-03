Страны начнут использовать свои валюты: доллару объявят ультиматум – «американец» будет похоронен и забыт

«Страны БРИКС решили отказаться от доллара, это тоже оказывает давление на американскую валюту. Китай и Бразилия договорились прекратить использовать доллар США в торговых операциях. Неплохой хук по «американцу», который становится все менее популярным в международных расчетах.

Страны будут использовать национальные валюты без необходимости конвертации в американский доллар. Привлекательность облигаций США падает», — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.