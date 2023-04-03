Семь садовых растений, которые действительно защищают от комаров: разместите возле дома

7 садовых растений, которые действительно защищают от комаров: посадите возле дома

Садовод. Фото: Global Look Press

Они отпугнут кровососущих, и вы сможете насладиться отдыхом на воздухе.

Комары нередко портят всю радость от работы или отдыха в саду, помочь в борьбе с ними могут растения-репелленты, которые своими эфирными маслами отпугивают вредных насекомых.

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Повсеместно избавить от кровососущих они не могут, но, если посадить их в зоне отдыха или около дома, вы избавитесь от них в данной части сада.

Ученые определили семь эффективных растений, которых на дух не переносят комары. К ним относятся лаванда, бархатцы, кошачья мята, мята, базилик, монарда, тимьян.

Источник: supersadovnik.ru

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