Два лучших способа отмыть кастрюлю от нагара: берем дешевенькое средство — грязь исчезает

Со сложными нагарами на кастрюлях не могут справиться даже самые дорогие средства, тут необходима хозяйская хитрость. И она существует.

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Мы нашли для вас два самых эффективных метода очистки посуды от нагара при помощи самых дешевых веществ, которые есть у каждого.

Первый метод — при помощи активированного угля. Нужно измельчить несколько таблеток до состояния порошка. Всыпать на дно кастрюли с нагаром.

Оставить на 30 минут, влить немного холодной воды. Подождать еще 30 минут. Помыть обычным моющим средством.

Второй метод — при помощи пищевой соды. Это средство позволяет удалить нагар как на внутренней стороне сковороды, так и на внешней.

Поместить кастрюлю в большую емкость. Влить 6 литров воды, насыпать в нее 500 граммов пищевой соды. Отправить емкость на плиту. Довести до кипения, убавить огонь, подождать 2–3 часа. Дать кастрюле остыть, вымыть моющим средством.

Источник: sovkusom.ru