Содержит яды, несет смерть: названа популярная в народе рыба, которую категорически нельзя есть — настоящая отрава

Дорадо и сибас не входят в перечень опасных рыб

Дорадо и сибас не входят в перечень опасных рыб. Фото: Global Look Press

Нутрициолог назвала несколько видов рыб, опасных для здоровья человека.

Нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии Александра Новикова напомнила потребителям, что не вся рыба одинаково полезна.

Есть такие виды, употребление которых в пищу может нанести непоправимый вред здоровью человека.

Чем крупнее рыба, там она опаснее, поскольку накапливает в себе больше металлов, таких как ртуть, свинец, мышьяк, кадмий.

Это, например, тунец большеглазый, марлин, скумбрия королевская, акула, рыба-меч. В этой рыбе содержится рекордное количество ртути. Александра Новикова рекомендует полностью отказаться от употребления в пищу тилапии и пангасиуса — эти рыбы обитают в грязных водах, питаются мусором и помимо тяжелых металлов накапливают в себе еще и мусорные токсины.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Нутрициолог считает, что для употребления в пищу идеальны морские и речные рыбы среднего размера и весом до трех килограммов. Самые полезные и сытные сорта — макрель, карась, ледяная рыба, налим, речной окунь, лосось, семга, сельдь, горбуша, кижуч.

По материалам 1prime.ru

Читайте также