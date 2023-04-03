Содержит яды, несет смерть: названа популярная в народе рыба, которую категорически нельзя есть — настоящая отрава

Нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии Александра Новикова напомнила потребителям, что не вся рыба одинаково полезна.

Есть такие виды, употребление которых в пищу может нанести непоправимый вред здоровью человека.

Чем крупнее рыба, там она опаснее, поскольку накапливает в себе больше металлов, таких как ртуть, свинец, мышьяк, кадмий.

Это, например, тунец большеглазый, марлин, скумбрия королевская, акула, рыба-меч. В этой рыбе содержится рекордное количество ртути. Александра Новикова рекомендует полностью отказаться от употребления в пищу тилапии и пангасиуса — эти рыбы обитают в грязных водах, питаются мусором и помимо тяжелых металлов накапливают в себе еще и мусорные токсины.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».