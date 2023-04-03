Ставка выше! Кому из россиян придется платить увеличенный налог на доход — нюансы

Юрист Иван Соловьев разъяснил новое положение, согласно которому, те россияне, что зарабатывают за год больше пяти миллионов рублей, будут платить государству повышенный налог на свой доход. Ставка для такой категории лиц повысится до 15 процентов.

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Ко всему прочему эксперт напомнил, что ранее налог составлял всего 13 процентов на каждый вид полученных доходов. Эта ставка распространялась на зарплату, прибыль с продажи ценных бумаг, дивиденды и деньги, которые граждане получают, выступая в качестве арендодателей при сдаче недвижимости.

Так, россиянам стоит учитывать, что если сумма дохода гражданина за год превысит пять миллионов рублей, он будет вынужден платить налог по ставке в 15 процентов.

«Ко всему, что превысит максимальную сумму в пять миллионов рублей, будет применена ставка в 15%», — уточнил Соловьев.

По материалам «Прайма», «А теперь внимание!»